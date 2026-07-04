Осужденный в Тверской области добился УДО благодаря волонтерству и 12 поощрениям

Мужчину, отбывавшего наказание в виде принудительных работ, освободили от дальнейшего срока с возложением ряда обязанностей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Постановлением Бежецкого межрайонного суда Тверской области от 2 июля 2026 года удовлетворено ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении. Как сообщает пресс-служба Бежецкого межрайонного суда, мужчина был осужден 5 декабря 2023 года по части 5 статьи 337 УК РФ к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В ноябре 2025 года суд заменил ему оставшийся срок принудительными работами на 2 года 11 месяцев 30 дней с удержанием 10% заработка в доход государства. Осужденный отбыл более половины назначенного срока, получил 12 поощрений от администрации УФИЦ ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области и не имел взысканий.

Суд освободил от принудительных работ условно-досрочно на срок 2 года 4 месяца 24 дня. На него возложены обязанности не менять место жительства без уведомления контролирующего органа и дважды в месяц являться туда на регистрацию. Постановление в законную силу не вступило.