Тверским водителям напомнили правила безопасности при встрече с лосями

Наезд на лося на загородной трассе из-за особенностей анатомии животного чаще всего приводит к повреждению ветрового стекла. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На загородных автодорогах Тверской области сохраняется риск наездов на диких животных, чаще всего под колеса попадают лоси. Полицейские рекомендуют автолюбителям снижать скорость в зоне действия знака «Дикие животные». Поскольку миграционные маршруты могут меняться, водителям необходимо контролировать всю ширину дороги и обочины.

При обнаружении зверя на проезжей части или вблизи нее нужно остановиться, включить аварийную сигнализацию и ждать, пока он уйдет. Сигналить, моргать фарами, кричать или выходить из машины запрещено, чтобы не спровоцировать агрессию лося. Также следует помнить, что животные часто передвигаются группами, и следом за первым зверем могут выскочить другие. Если столкновения избежать не удалось, водитель обязан сообщить о ДТП в полицию или по номеру 112, выставить знак аварийной остановки и не подходить к раненому животному.

За уезд с места происшествия по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет либо арест до 15 суток. Сбитое животное считается государственным имуществом, ущерб за него покрывается по ОСАГО, а ремонт машины без КАСКО владельцу придется оплачивать самостоятельно.