В Вышнем Волочке 18-летняя девушка лишилась денег при розыгрыше призов

Сотрудники УМВД Тверской области проводят оперативно-разыскные мероприятия по факту хищения денег у местной жительницы. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Вышнего Волочка обратилась 18-летняя местная жительница, ставшая жертвой интернет-мошенников. Девушка нашла в телеграм-канале со скидками маркетплейсов информацию о розыгрыше призов и запустила виртуальное «колесо удачи».

После уведомления о выигрыше 200 тысяч рублей организаторы убедили ее сделать несколько транзакций якобы для получения денег. Сначала она перевела 1001 рубль, затем 2005 рублей и еще 5050 рублей.

Когда от нее потребовали оплатить налог в размере 15 тысяч рублей, девушка отказалась и попросила вернуть отправленные средства. В ответ ей пригрозили штрафом в 300 тысяч рублей за отказ от сделки. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, полицейские устанавливают личности подозреваемых.