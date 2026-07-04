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НовостиОбщество4 июля 2026 12:46

В Вышнем Волочке 18-летняя девушка лишилась денег при розыгрыше призов

Жительница Тверской области поверила в выигрыш 200 тысяч рублей в онлайн-рулетке и перевела мошенникам сбережения под видом комиссий
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Сотрудники УМВД Тверской области проводят оперативно-разыскные мероприятия по факту хищения денег у местной жительницы.

Сотрудники УМВД Тверской области проводят оперативно-разыскные мероприятия по факту хищения денег у местной жительницы.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Вышнего Волочка обратилась 18-летняя местная жительница, ставшая жертвой интернет-мошенников. Девушка нашла в телеграм-канале со скидками маркетплейсов информацию о розыгрыше призов и запустила виртуальное «колесо удачи».

После уведомления о выигрыше 200 тысяч рублей организаторы убедили ее сделать несколько транзакций якобы для получения денег. Сначала она перевела 1001 рубль, затем 2005 рублей и еще 5050 рублей.

Когда от нее потребовали оплатить налог в размере 15 тысяч рублей, девушка отказалась и попросила вернуть отправленные средства. В ответ ей пригрозили штрафом в 300 тысяч рублей за отказ от сделки. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, полицейские устанавливают личности подозреваемых.