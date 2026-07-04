Синоптики предупредили о ливнях и грозах в восточных районах Тверской области

При порывах ветра до 15 метров в секунду в населенных пунктах региона возможны локальные повреждения линий электропередачи. Фото: Павел МАКАРОВ.

По данным Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в восточной части Тверской области ожидаются сильные дожди, грозы и ливни. Синоптики также прогнозируют усиление ветра, порывы которого при грозе могут достигать 12-15 метров в секунду.

В связи с непогодой спасатели МЧС предупреждают о рисках повреждения кровель, падения слабо закрепленных конструкций и деревьев на автомобили, а также о возможных обрывах линий электропередачи. На дорогах федерального и регионального значения из-за ухудшения видимости могут возникнуть заторы и аварийные ситуации.

В случае чрезвычайных происшествий жителям Тверской области рекомендуют незамедлительно обращаться в службу спасения по телефонам 101 или 01.