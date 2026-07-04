Жители Тверской области с начала года заказали более 156 тысяч выписок из ЕГРН

Документ содержит кадастровую стоимость, план-схему объекта недвижимости и сведения о зарегистрированных правах. Фото: Росреестр Тверской области.

За пять месяцев текущего года в Тверской области оформлено более 156 тысяч выписок об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости. Согласно статистике ведомства, этот показатель составил 26,1% от всех выданных с января по июнь документов (всего 597,1 тысячи).

Заместитель директора регионального филиала ППК «Роскадастр» Лилия Григорьева пояснила, что выписка является официальным подтверждением параметров имущества. Она содержит данные о площади, адресе, назначении, годе ввода в эксплуатацию, кадастровой стоимости, обременениях и запрете регистрации без участия собственника.

Услуга доступна жителям Тверской области в МФЦ, на сайтах Госуслуг, Росреестра и «Роскадастра», а также в формате платного выездного приема.