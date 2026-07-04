Житель Конакова забрал у гостя велосипед за 35 тысяч рублей ради погони за женой

Похищенный велосипед полицейские изъяли и вернули законному владельцу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дознаватели межмуниципального отдела МВД России «Конаковский» возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ в отношении местного жителя. По предварительным данным ведомства, мужчина распивал спиртное у себя дома вместе с приятелем.

В ходе застолья хозяин квартиры поссорился со своей женой, после чего она ушла. Чтобы догнать супругу и помириться с ней, 34-летний конаковец без разрешения взял принадлежащий гостю велосипед стоимостью 35 тысяч рублей и скрылся.

Потерпевший заявил в полицию о грабеже. Сотрудники правоохранительных органов нашли похищенное и вернули владельцу на ответственное хранение.