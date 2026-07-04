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НовостиОбщество4 июля 2026 7:36

Оркестр Игоря Бутмана выступил в Твери на берегу Волги

Глава региона Виталий Королев сообщил о концерте джазового коллектива и анонсировал насыщенную программу мероприятий на июль и август
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Выяснилось, что родным городом для семьи маэстро является Андреаполь. Фото: max.ru/korolev.

Выяснилось, что родным городом для семьи маэстро является Андреаполь. Фото: max.ru/korolev.

На берегу Волги в Твери состоялось выступление Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. Об этом в своем канале в MAX сообщил глава региона Виталий Королев, который также посетил мероприятие. Во время беседы с музыкантом выяснилось, что его семья имеет тверские корни, а родным городом для его близких является Андреаполь. В связи с этим было принято решение организовать в Андреаполе крупное культурное событие в ближайшее время.

"Когда такие коллективы приезжают в регион, видишь, насколько людям нужны подобные мероприятия. Поэтому июль и август в Тверской области будут щедрыми на события", - сказал Королев.

Виталий Королев отметил высокую востребованность таких выступлений и добавил, что в июле и августе в Тверской области пройдет серия гастрономических фестивалей, спортивных праздников и концертов, анонсированных в специальном видеокалендаре.