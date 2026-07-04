Виталий Королев поздравил жителей двух тверских округов с днями муниципалитетов

Глава региона поблагодарил жителей за патриотизм, поддержку участников спецоперации и сохранение памяти о выдающихся земляках. Фото: ПТО.

Четвертого июля дни муниципалитетов отмечают в Западнодвинском и Лесном округах, жителей которых поздравил Виталий Королев. Обращаясь к западнодвинцам, он подчеркнул, что их земля воспитала талантливых патриотов, а современные жители продолжают эти традиции, проявляя мужество в ходе спецоперации и помогая фронту. Накануне праздника в округе чествовали выпускников-медалистов и местных активистов, а сегодня для населения организовали выставки, концерты и спортивные игры.

Поздравляя Лесной округ в Год единства народов России, Виталий Королев напомнил о подвигах земляков: лейтенанта Дмитрия Ильина, проявившего себя в Чесменском сражении, и Героя Советского Союза летчика Егора Анкудинова, освобождавшего Донбасс, Крым и Севастополь в Великую Отечественную войну.

В честь праздника в округе открыли творческие площадки с мастер-классами, провели награждение заслуженных граждан на торжественном открытии и организовали мероприятия, рассказывающие о выдающихся современниках и исторических фигурах края.