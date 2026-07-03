Участникам СВО в Тверской области стало проще получить льготы для открытия дела

Запуск цифрового сервиса сократил время проверки документов, необходимых для доступа к мерам господдержки и программам финансирования бизнеса. Фото: ПТО.

Тверские предприниматели, принимавшие участие в специальной военной операции, теперь могут подтвердить свой статус за считанные минуты. Новый цифровой сервис исключает необходимость сбора бумажных справок при обращении за помощью в центр «Мой бизнес».

В частности, упрощение коснулось оформления льготного кредитования по программе «СВОй Старт» с процентной ставкой 3% годовых. Для генерации QR-кода пользователю необходима подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». Д

етальную информацию о действующих мерах поддержки можно получить в региональном центре «Мой бизнес» по телефону 8 (4822) 78-78-58.