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НовостиОбщество3 июля 2026 17:16

Тверские владельцы животных проверяют питомцев на антитела к бешенству

Федеральное ведомство провело почти 5 тысяч исследований на антитела к бешенству для оформления международных ветеринарных документов
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Владельцы животных из Тверской области пользуются услугами федеральной лаборатории для своих поездок. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Владельцы животных из Тверской области пользуются услугами федеральной лаборатории для своих поездок. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Референтная лаборатория по бешенству и BSE при ФГБУ «ВНИИЗЖ» завершила масштабный цикл исследований крови домашних животных. Анализы, необходимые для ввоза питомцев в страны Евросоюза, США, Турцию и Китай, прошли образцы из всех регионов России, в частности из Тверской области.

В ходе работы специалисты оформили протоколы исследований, являющиеся обязательным условием для получения международного ветеринарного сертификата.

Всего было проведено около 5 тысяч анализов, подтверждающих наличие титра антител к вирусу бешенства.