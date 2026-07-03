Тверские владельцы животных проверяют питомцев на антитела к бешенству

Владельцы животных из Тверской области пользуются услугами федеральной лаборатории для своих поездок. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Референтная лаборатория по бешенству и BSE при ФГБУ «ВНИИЗЖ» завершила масштабный цикл исследований крови домашних животных. Анализы, необходимые для ввоза питомцев в страны Евросоюза, США, Турцию и Китай, прошли образцы из всех регионов России, в частности из Тверской области.

В ходе работы специалисты оформили протоколы исследований, являющиеся обязательным условием для получения международного ветеринарного сертификата.

Всего было проведено около 5 тысяч анализов, подтверждающих наличие титра антител к вирусу бешенства.