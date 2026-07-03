Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2026 16:30

Прокуратура добилась выплаты долгов по зарплате работникам тверской компании

В Твери Прокуратура восстановила трудовые права 32 человек после вмешательства в конфликт с работодателем
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Работникам компании выплатили более 3 млн рублей долга. Фото: Прокуратура Тверской области.

Работникам компании выплатили более 3 млн рублей долга. Фото: Прокуратура Тверской области.

Сотрудники ООО «ТК «БИЛАР» в конце 2025 года столкнулись с задержками выплат. Проверка показала, что с ноября по декабрь организация не перечислила 32 работникам заработную плату, накопив долг более 3 млн рублей.

Прокуратура Московского района внесла представление руководителю фирмы и возбудила административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

По итогам рассмотрения материалов главе компании назначили штраф. После вмешательства ведомства задолженность перед сотрудниками была полностью погашена.