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НовостиОбщество3 июля 2026 15:45

Тверские боксеры завоевали три золотые медали на чемпионате Росгвардии

Тверские мастера спорта трижды стали чемпионами среди росгвардейцев по боксу
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Спортсмены из Твери стали победителями всероссийских соревнований в Москве и обеспечили первое место сборной Центрального округа в командном зачете. Фото: tverisport.ru.

Спортсмены из Твери стали победителями всероссийских соревнований в Москве и обеспечили первое место сборной Центрального округа в командном зачете. Фото: tverisport.ru.

В столичном спорткомплексе «Крылья Советов» завершился чемпионат войск национальной гвардии РФ по боксу, собравший 100 сильнейших атлетов со всей страны. Как сообщает портал tverisport.ru, по итогам боев в восьми весовых категориях сразу трое представителей Тверской области поднялись на высшую ступень пьедестала.

Мастера спорта Павел Бобков, Дмитрий Зайцев и Евгений Фролов выиграли золотые медали, что позволило команде Центрального округа опередить соперников из других регионов и ведомственных институтов.

На турнире присутствовали руководитель федерации бокса Тверской области Александр Арбузов и старший тренер региональной федерации Виталий Рябов.