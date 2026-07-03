Тверские боксеры завоевали три золотые медали на чемпионате Росгвардии

Спортсмены из Твери стали победителями всероссийских соревнований в Москве и обеспечили первое место сборной Центрального округа в командном зачете. Фото: tverisport.ru.

В столичном спорткомплексе «Крылья Советов» завершился чемпионат войск национальной гвардии РФ по боксу, собравший 100 сильнейших атлетов со всей страны. Как сообщает портал tverisport.ru, по итогам боев в восьми весовых категориях сразу трое представителей Тверской области поднялись на высшую ступень пьедестала.

Мастера спорта Павел Бобков, Дмитрий Зайцев и Евгений Фролов выиграли золотые медали, что позволило команде Центрального округа опередить соперников из других регионов и ведомственных институтов.

На турнире присутствовали руководитель федерации бокса Тверской области Александр Арбузов и старший тренер региональной федерации Виталий Рябов.