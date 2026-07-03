В Твери мошенники придумывают схемы обмана родственников участников СВО

Мошенники рассылают фальшивые приглашения на церемонии награждения. Фото: администрация города Твери

В Твери участились случаи мошенничества в отношении родственников участников СВО. Об этом сообщает отдел информации и аналитики администрации города Твери.

Мошенники звонят по телефону, представляются сотрудниками администрации, рассылают фальшивые приглашения на церемонии награждения. Часто звонки поступают через мессенджеры.

При подозрении на мошеннические действия рекомендуется немедленно прекратить разговор, перезвонить родственникам, в ближайшее отделение соцзащиты или в администрацию своего района для проверки информации.

Администрация города напоминает, что сбор личных данных, сообщения о выплатах и наградах по телефону не осуществляются.

Нельзя сообщать незнакомцам персональные данные, называть коды из SMS или уведомлений, пересылать снимки экранов, а также открывать подозрительные ссылки. Лучший способ обезопасить себя — игнорировать подозрительные звонки или сообщения.