В Лихославльской ЦРБ открыли двенадцатую в регионе Школу сахарного диабета

Молодой эндокринолог Инга Исамбаева за первый месяц работы обучила в Лихославльской ЦРБ более 20 пациентов основам контроля уровня глюкозы. Фото: ПТО.

Открытие новой площадки в Лихославльской ЦРБ увеличило общее число Школ сахарного диабета в Тверской области до 12. Сейчас они ведут работу в областной ОКБ, кардиодиспансере, поликлинике № 8, городских больницах Твери № 1, 6, 7, МСЧ № 141 Удомли, а также в ЦРБ Калининского, Конаковского, Вышневолоцкого, Торжокского и Лихославльского районов.

Школу возглавила эндокринолог Инга Исамбаева, совмещающая приемы в Торжке и Лихославле после окончания ординатуры в Твери и вуза в Уфе. За месяц курс по самоконтролю сахара, инъекциям и диете прошли более 20 человек. Врач отметила, что пожизненное обучение с момента постановки диагноза обеспечивает пациентам качество жизни. Кадровое укрепление больниц стало темой доклада главы региона Виталия Королева Президенту Владимиру Путину.

Глава региона сообщил о снижении кадрового дефицита в медицине Верхневолжья на 9% с начала года и добавил, что из 1900 выпускников колледжей и вузов около 800 человек трудоустроят в государственные больницы.