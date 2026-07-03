В Ржевском округе спасатели уничтожили партию старых артиллерийских мин

Группа специальных работ уничтожила шесть боеприпасов. Фото: МЧС Тверской области.

По информации МЧС Тверской области, 3 июля 2026 года специалисты аварийно-спасательной службы региона проводили работы в Ржевском округе. Вблизи деревни Плоты взрывотехники обнаружили сразу несколько взрывоопасных предметов, оставшихся в земле со времен Великой Отечественной войны.

В арсенал вошли одна 50-миллиметровая минометная мина, один 50-миллиметровый артиллерийский снаряд, один 76-миллиметровый артиллерийский снаряд и три мощных 122-миллиметровых артиллерийских снаряда.

Группа специальных (взрывных) работ аккуратно извлекла все шесть боеприпасов, вывезла их на специальный полигон и успешно ликвидировала.