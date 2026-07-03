Трем жителям Калининского округа вручили медали Министерства обороны РФ

Награждение состоялось 3 июля. Фото: Администрация Калининского муниципального округа.

Официальное признание за вклад в укрепление обороны Российской Федерации получили трое жителей Калининского муниципального округа. Как стало известно, 3 июля командир войсковой части 53956 по приказу министра обороны РФ вручил им почетные медали.

Наград удостоились неравнодушные граждане, активно помогающие фронту с самого начала спецоперации: депутат местной Думы и руководитель Тверской областной общественной организации ветеранов войны и труда Лариса Щербакова, основатель волонтерской группы «Победа» Иван Сариев (заместитель начальника отдела управления территориями), а также депутат Думы и староста деревни Заборовье Александр Черкасов.

Военнослужащие поблагодарили тверских активистов за их непрерывную гражданскую поддержку.