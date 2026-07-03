Виталий Королев сообщил о своем выдвижении на пост губернатора Тверской области

От Верхневолжья в Государственную Думу РФ будут выдвигаться Владимир Васильев и Алена Аршинова. Фото: max.ru/korolev.

В рамках конференции "Единой России" в Твери состоялось официальное утверждение кандидатов на сентябрьские выборы. Виталий Королев, сообщивший о результатах в своем MAX-канале, выразил благодарность за поддержку его кандидатуры на должность главы региона.

Также были утверждены списки претендентов в областной парламент и Государственную Думу РФ (от Верхневолжья выдвинуты Владимир Васильев и Алена Аршинова). По словам главы Тверской области, фундаментом работы новой команды станет Народная программа, куда поступило свыше 5 тысяч обращений граждан по вопросам ЖКХ, благоустройства, ремонта школ, дорог и медицины.

Руководствуясь позицией Президента РФ о важности прямого диалога с населением, руководитель региона призвал коллег опираться исключительно на запросы и мнения жителей. "Принцип простой: не отсиживаться в кабинетах, а идти к людям, слушать и вникать. Как сказал Президент, прямой разговор – самый верный способ понять, что по-настоящему важно", - подчеркнул Королев.