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НовостиОбщество3 июля 2026 13:34

Житель Твери после застолья остался с чужим кредитом на 100 тысяч рублей

Совместное распитие алкоголя закончилось для жителя Твери крупными долгами
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Знакомый мужчины оформил микрозайм, тайно завладев привязанной к банку сим-картой.

Знакомый мужчины оформил микрозайм, тайно завладев привязанной к банку сим-картой.

Фото: Александра ВОСТРИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Классическая схема мобильного мошенничества легла в основу уголовного дела в Московском районе Твери. В апреле 2026 года потерпевший выпивал у себя дома в компании 42-летнего знакомого. Воспользовавшись невнимательностью хозяина, гость вытащил сим-карту из его телефона, к которой был привязан онлайн-банк.

Установив сим-карту в свой аппарат, злоумышленник вошел в чужой личный кабинет. Он дистанционно оформил на имя собутыльника микрозайм на 100 тысяч рублей, перевел всю сумму себе и потратил.

Районная прокуратура признала собранные доказательства достаточными и утвердила обвинительное заключение по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед Московским районным судом.