В Конаково на средства благотворителей воссоздадут снесенный в СССР храм

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий благословил эскизный проект воссоздания храма. Фото: Тверская епархия.

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий одобрил проект восстановления храма святого Александра Невского в Конаково (историческое сельцо Кузнецово). 2 июля 2026 года в селе Городня архипастырь осмотрел эскизы вместе с главой округа А. М. Пляскиным и протоиереем Петром Дубяго, поручив последнему зарегистрировать приходскую общину.

Впервые деревянный храм с трапезной и колокольней появился здесь в 1889 году (освящен в 1891-м). Его построили на деньги рабочих и мецената М. С. Кузнецова, так как людям было тяжело добираться до Никольского храма в селе Сучки.

Посвящение Александру Невскому было выбрано в честь чудесного спасения семьи императора Александра III в крушении поезда в Борках в 1888 году. В 1930-е годы храм закрыли и превратили в склад, а в конце 1950-х полностью разобрали. Воссоздание оплатят меценаты.