Первый заместитель руководителя СУ СКР по Тверской области приступил работе

Сергей Валерьевич Шепелев. Фото: СУ СКР по Тверской области

К исполнению возложенных на него должностных обязанностей приступил первый заместитель руководителя следственного управления СКР по Тверской области Сергей Шепелев. Коллективу его представил главный следователь региона - руководитель СУ СКР по Тверской области Альберт Кизимов.

На должность Сергей Шепелев был назначен 1 июля приказом главы СКР. Новому первому заму руководителя регионального СК 41 год, он кандидат юридических наук, образование получил в Удмуртском госуниверситете. Служил в СУ СКР по Удмуртской Республике, прошёл там путь от инспектора отдела процессуального контроля до руководителя первого контрольно-следственного отдела.

За работу не единожды был награждён. имеет медали «За безупречную службу» III и II степеней, знак отличия отличия «За службу закону» и другие награды. Носит звание «Заслуженный юрист Удмуртской Республики».