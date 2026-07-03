Тверская полиция привлекла родителей за ночные кражи 11-летнего сына

Угонщик не достиг возраста уголовной ответственности, за его преступления ответят родители по статье 5.35 КоАП РФ. Фото: МВД Тверской области.

Ненадлежащее воспитание и контроль за ребенком обернулись административным делом для семьи из Конаково. Их 11-летний сын за одну ночь совершил сразу две кражи. Сначала подросток увел оставленный без присмотра велосипед от подъезда дома на Набережной Волги и спрятал его у себя во дворе.

Затем он похитил мопед со стоянки на улице Васильковского и начал на нем кататься по городу, где его и задержала полиция по заявлениям пострадавших владельцев. В силу возраста (до наступления уголовной ответственности) школьник избежит тюремного срока, который за аналогичные преступления для взрослых составляет до пяти лет.

С мальчиком проведут воспитательную работу, а вот в отношении его родителей полицейские составили административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ.