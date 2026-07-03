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НовостиОбщество3 июля 2026 10:29

Ссылка на голосовой чат оставила юную тверичанку без 50 тысяч рублей в игре

Доверчивость к новым знакомым в популярной онлайн-игре обернулась для 18-летней жительницы Твери потерей доступа к аккаунту и кражей ценных токенов
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Полиция Заволжского района Твери расследует кражу в онлайн-игре. Фото: МВД Тверской области.

Полиция Заволжского района Твери расследует кражу в онлайн-игре. Фото: МВД Тверской области.

В Заволжском районе Твери 18-летняя девушка обратилась в полицию после того, как виртуальные друзья обокрали ее в популярной онлайн-игре. По информации полицейских, геймерша познакомилась в сети с четырьмя собеседниками, которые втерлись к ней в доверие.

Они убедили ее установить стороннее приложение для голосового чата и скинули ссылку. Переход по этому адресу заблокировал девушке доступ к игровому аккаунту. Затем в мессенджер пришло уведомление о том, что с ее профиля списаны NFT-токены стоимостью 50 000 рублей (эту сумму тверичанка ранее вложила в игру).

По заявлению пострадавшей следствие Заволжского отдела полиции городского УМВД возбудило уголовное дело о мошенничестве по части 2 статьи 159 УК РФ. Полицейские разыскивают злоумышленников.