Ссылка на голосовой чат оставила юную тверичанку без 50 тысяч рублей в игре

Полиция Заволжского района Твери расследует кражу в онлайн-игре. Фото: МВД Тверской области.

В Заволжском районе Твери 18-летняя девушка обратилась в полицию после того, как виртуальные друзья обокрали ее в популярной онлайн-игре. По информации полицейских, геймерша познакомилась в сети с четырьмя собеседниками, которые втерлись к ней в доверие.

Они убедили ее установить стороннее приложение для голосового чата и скинули ссылку. Переход по этому адресу заблокировал девушке доступ к игровому аккаунту. Затем в мессенджер пришло уведомление о том, что с ее профиля списаны NFT-токены стоимостью 50 000 рублей (эту сумму тверичанка ранее вложила в игру).

По заявлению пострадавшей следствие Заволжского отдела полиции городского УМВД возбудило уголовное дело о мошенничестве по части 2 статьи 159 УК РФ. Полицейские разыскивают злоумышленников.