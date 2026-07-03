Жителей Тверской области предупредили о смертельно опасных осложнениях при кори

При появлении высокой температуры, сыпи и светобоязни тверские медики требуют оставаться дома и срочно вызывать врача. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тверское управление Роспотребнадзора предупредило жителей Верхневолжья о коварстве вируса кори. Больной становится заразным еще за 1–2 дня до появления знаменитой сыпи, заражая окружающих воздушно-капельным путем (инкубационный период от 9 до 21 дня).

Изначально корь маскируется под простуду: температура под 40°С, насморк, кашель, конъюнктивит со светобоязнью. Перед самой сыпью во рту появляются характерные белые пятна с красной каймой. После высыпаний состояние резко ухудшается. Ведомство подчеркивает: корь страшна осложнениями, среди которых бронхит, отит, пневмония, а также смертельно опасные поражения мозга — энцефалит и серозный менингит.

Чтобы не рисковать жизнью, детей нужно прививать в год и 6 лет, а взрослым до 35 лет (и до 55 лет для групп риска) сделать уколы при отсутствии иммунитета. В случае контакта с заболевшим у непривитого человека есть 72 часа на спасительную экстренную вакцинацию.