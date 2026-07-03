В Тверской области 35% пищевой продукции не прошло проверку на качество

Ведомство выявило незаявленные растительные жиры в 14 пробах пищевой продукции в Тверской области за первое полугодие 2026 года. Фото: Россельхознадзор по Тверской и Ярославской областям.

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провело масштабный мониторинг пищевой продукции в регионе за первые шесть месяцев 2026 года. Из 106 отобранных образцов 37 проб (34,9%) не прошли проверку на безопасность и соответствие регламентам Таможенного союза.

Чаще всего инспекторы фиксировали фальсификацию сырья: в 14 пробах нашли незаявленные растительные масла и жиры. На долю тверских производителей пришлось 66 взятых проб, из которых 14 оказались некачественными.

Отдельно специалисты проверили 55 образцов мясной (13) и молочной (42) продукции на фальсификацию — нарушения выявили в 15 молочных и одной мясной пробе. По итогам проверок за текущий год ведомство уже приостановило действие шести деклараций качества продукции.