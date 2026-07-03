Отделение Социального фонда России по Тверской области за месяц назначило ежегодную семейную выплату для 7700 родителей

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Сумма рассчитывается индивидуально для каждой семьи: налог, удержанный с доходов заявителя (НДФЛ), пересчитывается по льготной ставке 6%, а разница возвращается родителю.

При этом размер выплаты не уменьшается на сумму налоговых вычетов по лечению, имуществу и образованию. Это позволяет назначать средства в более высоком размере.

Право на получение выплаты имеют оба работающих родителя, воспитывающих двух и более детей, при условии, что средний доход в семье не больше 1,5 прожиточных минимумов. Также родители и дети должны быть гражданами РФ.

Имеет значение имущество семьи, количество его объектов должно соответствовать установленным нормам. Кроме этого, у родителей, если они в разводе, не должно быть задолженности по алиментам. Родители, лишенные родительских прав, не смогут претендовать на выплату. Также ее не могут получить самозанятые и предприниматели без иных доходов, облагаемых НДФЛ.

Отделение Социального фонда России по Тверской области начало оформлять новую меру поддержки с 1 июня 2026 года. За это время выплата была назначена для 7700 жителей Верхневолжья.

Подать заявление можно до 1 октября текущего года. Это можно сделать через Госуслуги, в МФЦ или клиентской службе Отделения Социального фонда России по Тверской области. Выплата предоставляется один раз в год, право на неё требуется подтверждать ежегодно.

Обратиться в Отделение Социального фонда России по Тверской области за выплатой также могут усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении.

Более подробную информацию можно получить по номеру телефона единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Обратиться за консультацией по общим вопросам жители Тверской области могут круглосуточно, а получить персональные консультации: с понедельника по четверг с 08.30 до 17:30, в пятницу — с 08:30 до 16:30.