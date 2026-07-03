В Тверской области сотрудники МЧС нашли тело женщины в реке

Силовики проводят проверку по факту гибели женщины в реке. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

О проведении доследственной проверки сообщил Кашинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области. Поводом послужило обнаружение тела женщины в акватории реки Нерль.

Погибшую извлекли из воды прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России. Следователь осмотрел место происшествия и тело утонувшей, а также опросил возможных очевидцев трагедии.

Чтобы установить точные причины смерти женщины, назначена судебно-медицинская экспертиза. После выяснения всех обстоятельств и получения результатов экспертизы в ведомстве примут процессуальное решение.