Тверские спасатели потушили четыре пожара и выехали на четыре ДТП за сутки

Оперативная сводка Центра управления в кризисных ситуациях подготовлена спасателями МЧС Тверской области к 6 часам утра 3 июля. Фото: МЧС Тверской области.

Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тверской области представил оперативную сводку по состоянию на 06:00 3 июля 2026 года. В течение дежурных суток силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций работали по обеспечению функционирования органов управления.

Спасатели выезжали на тушение трех случаев горения мусора и одного пожара в здании на улице Комсомольской в поселке Кесова Гора. Кроме того, дежурные подразделения МЧС привлекались для ликвидации последствий четырех ДТП на дорогах Верхневолжья.

Под непрерывным контролем специалистов по-прежнему остаются ситуация на водных объектах области, прохождение зарегистрированных туристических групп по маршрутам и мониторинг погодных условий.