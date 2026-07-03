Оленинская прокуратура отстояла в апелляционном суде права пенсионера

Ведомство через апелляционный суд обязало Соцфонд начислить пенсию оленинцу. Фото: Прокуратура Тверской области.

Проверка оленинской прокуратуры по жалобе 63-летнего местного жителя выявила нарушения со стороны Тверского отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Ведомство не уведомило застрахованное лицо о необходимости подтвердить периоды работы, отсутствующие в трудовой книжке, что привело к задержке в назначении страховой пенсии по старости.

Прокуратура обратилась в судебные органы с иском о назначении мужчине досрочной пенсии с учетом его работы в совхозе в 1979 году. Районный суд отклонил иск, однако прокуратура направила апелляционную жалобу.

Суд апелляционной инстанции отменил решение первой инстанции, удовлетворил требования прокуратуры и обязал Соцфонд выплатить гражданину пенсию с учетом стажа за 1979 год.