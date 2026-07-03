Силы ПВО отразили атаку беспилотников над Тверской областью

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальные данные о ликвидации украинских беспилотников дежурными расчетами ПВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дежурные подразделения противовоздушной обороны отразили масштабный налет украинских беспилотников самолетного типа. По данным Министерства обороны России, в период с 20:00 московского времени 2 июля до 07:00 московского времени 3 июля военные перехватили и ликвидировали 155 вражеских БПЛА.

Воздушные цели были уничтожены над Тверской областью, а также над территориями Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым. Дополнительно ПВО сработала над акваториями Азовского и Черного морей.