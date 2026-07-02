Житель Тверской области заплатит штраф 120 тысяч за продажу средства слежения

Речь идет о технических средствах, предназначенных для негласного получения информации.

Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина, продававшего специальные средства слежения.

Это преступление классифицируется, как незаконный оборот специальных технических средств.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Тверской области, в результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин РФ 1988 года рождения продал через Интернет устройство слежения специального типа. При этом он не имел специального разрешения его на реализацию, приобретение, ввоз в Российскую Федерацию и вывоз за ее пределы.

Речь идет о технических средствах, предназначенных для негласного получения информации.

В отношении фигуранта Следственным управлением по ЗАО г. Москвы ГСУ СК России расследовано уголовное дело по ст. 138.1 УК России (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Решением суда мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.