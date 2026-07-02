В Тверской области утвердили план Стратегии государственной национальной политики

В документ включены идеи сохранения и поддержки этнокультурного и языкового многообразия. Фото: ПТО

Правительством Тверской области утвержден План основных мероприятий по реализации на территории региона в 2026 – 2028 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. Документ разработан в соответствии с Указом Президента России.

Вопросы исполнения документа обсуждались на заседании Совета по реализации Стратегии. В нем приняли участие представители Правительства региона, Законодательного Собрания, муниципалитетов, Общественной палаты Тверской области.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, план основных мероприятий по реализации Стратегии отражает основные приоритетные направления государственной национальной политики. Документ направлен на укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Российской Федерации, противодействие экстремизму и возникновению конфликтов на национальной и религиозной почве.

В региональный план включены мероприятия, посвященные государственным праздникам, патриотическому воспитанию, сохранению и популяризации русского языка. Также молодежные и семейные форумы, фестивали и конкурсы, семинары, круглые столы и конференции по вопросам гармонизации межнациональных отношений, профилактики пропаганды экстремизма и терроризма. К этой работе будут подключены институты гражданского общества, в том числе регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Тверской области, Общественной палаты Тверской области.

Документ не обходит стороной и такие темы, как поддержка народных художественных промыслов, развитие туристских маршрутов, отражающих этнокультурное многообразие Верхневолжья.