Сотрудники УФСБ задержали жителя Тверской области за шпионаж

Суд назначил наказание 14 лет колонии. Фото: пресс-служба УФСБ по Тверской области

Житель Тверской области признан виновным в совершении государственной измены. Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1989 года рождения. Он обвиняется в шпионаже и государственной измене.

Пресс-служба УФСБ России по Тверской области сообщила подробности. Установлено, что житель Верхневолжья в иностранном мессенджере телеграмм вступил в контакт с представителем спецслужб Украины. Он собрал и передал сведения, которые могли быть использованы против Вооруженных Сил Российской Федерации.

Следственным подразделением УФСБ России по Тверской области расследовано уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Совершение государственной измены в форме шпионажа).

Решением суда фигуранту назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.