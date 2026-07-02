В Твери жюри определило самый красивый детский сад

Проект «Многоликая многонациональная Россия». Фото: пресс-служба администрации города Твери

В Твери подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший участок детского сада-2026». Конкурс проходил с 25 мая по 23 июня и включал два этапа. На первом свои участки представили все 99 дошкольных образовательных учреждений города. По его итогам были определены четыре финалиста – победителя в своих районах.

Абсолютным победителем стал детский сад №166 в Мамулино.

Среди критериев, на которые обращали внимание члены жюри: состояние территории, наличие зеленых насаждений, использование элементов ландшафтного дизайна, а также создание дополнительных условий для проведения различных игр на территориях дошкольных образовательных учреждений.

Все четыре сада подготовили к конкурсу новые проекты благоустройства.

В детском саду № 166 был реализован проект «Многоликая многонациональная Россия», приуроченный к Году единства народов России. Над ним полгода совместно работали педагоги, родители и дети.

На участке сада – 12 площадок. На них представлены элементы культур разных национальностей, оборудованы этно-уголки с национальными орнаментами, предметами быта и игровыми атрибутами.

- Тема единства народов России сегодня звучит по всей стране. Нашим победителям удалось связать идею развития территории с элементами воспитания, создать новые локации и пространства, - отметила начальник департамента образования администрации Твери Наталья Жуковская. - Во всём этом - труд, любовь к детям и понимание, что среда воспитывает не меньше, чем развивающие занятия.

В церемонии награждения победителей приняла участие заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в ГД РФ, Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению, координатор партийного проекта «Новая школа» Алёна Аршинова, отметившая, что опыт, представленный в этом детском саду, заслуживает высокой оценки.

- С раннего возраста дети здесь узнают о том, что важно для каждой семьи: о своих корнях, национальных традициях и истории страны. Это помогает ребёнку осознать, кто он и откуда, а значит — бережно относиться к прошлому и гордиться Родиной. Ведь за каждым праздником, обычаем и семейной историей стоят страницы истории нашей любимой России, - считает Алена Аршинова.

После подведения итогов награду получили не только абсолютные победители. Были отмечены и призеры отдельных номинаций, а также лучшие работники сферы образования по итогам года. Благодарственным письмом Госдумы за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм награждены 10 заведующих тверскими дошкольными учреждениями.