«Ты на фотке»: Мошенники нашли, чем «зацепить» девушку в Тверской области

Там точно нет вашей фотографии. Фото: пресс-служба УМВД по Тверской области

В Твери 20-летняя девушка лишилась денег после любопытного сообщения в мессенджере: «Это ты на фотке?!». Прилагалась ссылка, по которой перешла тверичанка. Никакого фото она не увидела, а телефон «заразился» вирусной программой, которая получает доступ к банковским приложениям. После этого у жертвы обмана списалось со счёта 7500 рублей. Она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности.

Пресс-служба УМВД по Тверской области еще раз напоминает: в России набирает популярность мошенническая схема, связанная мессенджерами. Злоумышленники отправляют вирусы под видом фотографий.

Если вам поступают интригующие сообщения в формате apk - ни в коем случае не открывайте их. И сразу же блокируйте собеседника.