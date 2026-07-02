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НовостиОбщество2 июля 2026 14:21

Тверской Россельхознадзор выдал предостережение владельцу заросшей пашни

В Тверской области в ходе дистанционной проверки выявили масштабное зарастание пашни и разработку карьера на площади свыше 145 гектаров в Торжокском округе
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Ведомство проверило состояние 145,4 га пашни в Торжокском округе. Фото: Россельхознадзор Тверской области.

Ведомство проверило состояние 145,4 га пашни в Торжокском округе. Фото: Россельхознадзор Тверской области.

Тверской Россельхознадзор провел онлайн-проверку соблюдения земельного законодательства в Торжокском округе. С помощью «Геоинформационного портала» Национальной системы пространственных данных эксперты обследовали 9 участков сельхозназначения общей площадью 145,4 гектара в районе деревни Большое Вишенье.

На угодьях, принадлежащих гражданину РФ с мая 2026 года, выявили признаки нарушений статей 13 и 42 Земельного кодекса РФ: пашня заросла лесом и сорняками, а на площади 1,22 гектара разработан карьер со снятием плодородного слоя почвы.

Россельхознадзор направил владельцу предостережение, потребовав провести расчистку земель. Нарушителю также предписано рекультивировать поврежденный участок почвы на основании проекта, соответствующего постановлению Правительства РФ № 781 от 29 мая 2025 года.