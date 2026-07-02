Виталий Королев сообщил об усилении контроля за лесопожарной обстановкой

Противопожарный режим в Тверской области установлен до 30 сентября. ото: max.ru/korolev.

К бережному отношению к природе жителей региона призвал глава Тверской области Виталий Королев в своем MAX-канале. Он напомнил, что в области до 30 сентября установлен особый противопожарный режим.

"В пожароопасный период в круглосуточном режиме ведём мониторинг обстановки. Это наземное патрулирование, спутниковый и авиационный мониторинг, видеонаблюдение, которое обеспечивают более 150 видеокамер, мониторинг с помощью беспилотных авиационных систем", - сообщил Королев.

В этом году лесопожарные службы усилили автоцистернами, машинами УАЗ, техникой для обустройства защитных полос и видеокамерами, что помогло снизить число пожаров в разы. О замеченных возгораниях в лесах жителей Тверской области просят незамедлительно сообщать по номерам 101, 112 или на единый федеральный номер лесной охраны: 8-800-100-94-00.