Тверские сотрудники УФСИН пробежали кросс на спартакиаде ведомства

На старт легкоатлетического кросса вышли 10 ведомственных команд. Фото: УФСИН Тверской области.

Легкоатлетический кросс прошел 2 июля 2026 года на территории тверского спорткомплекса «Луч». В стартах приняли участие 10 команд (по два человека в каждой), представивших управление и подведомственные учреждения УФСИН России по Тверской области: исправительные колонии №№ 1, 5, 7, 10, ЛИУ-3, следственные изоляторы № 2 и № 3, отдел по конвоированию, а также медико-санитарную часть № 69 ФСИН России.

Мужчины преодолевали дистанцию в 2000 метров, а женщины соревновались на 1000-метровой трассе. По итогам личного первенства золотые медали завоевали Андрей Шаталов из ЛИУ-3 и Виктория Парфенова, представляющая аппарат УФСИН. В командном зачете победу праздновали бегуны из аппарата УФСИН, серебряные награды получили представители ЛИУ-3, а бронза досталась сборной ИК-7.

Победителям и призерам вручили кубки, грамоты и медали. Турнир также помог отобрать лучших легкоатлетов в сборную УФСИН для выступления на спартакиаде областного отделения общества «Динамо». Спорт является важнейшей частью службы сотрудников ведомства, которые также регулярно участвуют в турнирах по футболу, шахматам и настольному теннису.