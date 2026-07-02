Сын Михаила Круга почтил память отца в годовщину его смерти

Сын Михаила Круга признался, что песни отца до сих пор дают ему ощущение невидимой поддержки и присутствия рядом. Фото: vk.com/alexanderkrugmusic.

Сын известного исполнителя Александр Круг опубликовал в соцсети «ВКонтакте» памятный пост, отметив, что спустя 24 года после смерти отца его песни продолжают духовно поддерживать семью. В этот же день «Радио Шансон» обнародовало историю создания баллады «Кольщик».

Песня записывалась в 1993 году на тверской студии «Лига» для знакового альбома «Жиган-Лимон», выпущенного в 1994 году. Несмотря на то, что гонорар в три тысячи долларов не покрыл половины затрат на производство дисков, альбом вывел автора, имевшего до этого в активе лишь полулегальный сборник «Тверские улицы», в число звезд первой величины.

Над балладой о невинно осужденном человеке и татуировщике Круг работал около трех лет, написав три версии текста. Примечательно, что Круг никогда не отбывал тюремный срок, а блатную терминологию брал из ведомственного словаря НКВД 1924 года.