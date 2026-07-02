Владимир Васильев передал новую технику областной станции переливания крови и саженцы дуба для высадки на территории тверского вуза

В рамках визита Владимир Васильев посетил учебный центр применения БПЛА при ТвГТУ и отметил высокий уровень подготовки студентов. Фото: Фракция «Единая Россия» в MAX.

В рамках пилотного проекта Ассамблеи народов России, председателем которой является руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, медучреждению передали новые жидкокристаллические телевизоры. Они необходимы для создания комфортных условий для доноров.

Кроме того, парламентарий вместе с работниками Трансмашхолдинга, кандидатами от «Единой России» на предстоящих выборах посетил несколько образовательных учреждений города. Он ознакомился с работой учебного центра по применению беспилотных летательных аппаратов, открытого на базе Тверского государственного технического университета. Васильев отметил высокий уровень подготовки ребят, которые обучаются там и проходят практику для будущей службы в рядах российской армии.

В этот же день на территории образовательного учреждения прошла акция по высадке деревьев, приуроченная ко Дню ветеранов боевых действий. Парламентарий вместе с педагогами, сотрудниками учебного центра, военнослужащими высадил аллею из десяти туй. Кроме того, он подарил университету три саженца зубчатого дуба