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НовостиОбщество2 июля 2026 11:20

В Тверской области скончалась экс-председатель районного суда Лариса Сазонова

Ушла из жизни Лариса Сазонова, бывшая судья Оленинского суда Тверской области
Василиса ВЕРХОГЛЯДОВА
Лариса Николаевна Сазонова ушла из жизни 26 июня 2026 года. Фото: ВК/Судебная система Тверской области

Лариса Николаевна Сазонова ушла из жизни 26 июня 2026 года. Фото: ВК/Судебная система Тверской области

26 июня 2026 года на 72-м году жизни скончалась Лариса Сазонова, более трёх десятков лет посвятившая работе в судебной системе нашего региона. Об утрате сообщает официальная страничка судебной системы Тверской области в соцсети.

"За годы безупречной службы Лариса Николаевна заслужила искреннее уважение коллег и доверие граждан. Её отличали принципиальность, чуткость и умение слышать каждую сторону — редкое сочетание, делающее судью не только знатоком права, но и по-настоящему мудрым человеком", - пишут коллеги Ларисы Сазоновой в некрологе.

Лариса Сазонова всю свою профессиональную жизнь связала с судебной системой. Закончив в 1983 году юрфак Калининского государственного университета (сегодня - ТвГУ), она сразу начала работать по профессии. Прошла путь от стажёра в Нелидовском городском суде до председателя Оленинского районного суда Тверской области.

Редакция "КП"-Тверь" выражает соболезнования родным и близким Ларисы Сазоновой.