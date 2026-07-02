В Твери руководителя охранной организации оштрафовали за долг перед уволенным

Директора оштрафовали на 20 тысяч рублей за задержку расчета с сотрудником. Фото: Прокуратура Тверской области.

Соблюдение норм трудового законодательства в ООО ЧОО «Атлант» проверила прокуратура Центрального района города Твери. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что работодатель не выплатил окончательный расчет сотруднику в день его увольнения.

Для восстановления прав гражданина генеральному директору общества внесли официальное представление, после чего задолженность перед уволенным работником в размере свыше 30 тысяч рублей была полностью погашена.

Кроме того, в отношении руководителя охранной организации возбудили административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения виновному лицу назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.