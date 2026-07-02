В Тверской области начнется ремонт трассы в Лихославль

Проект ремонта реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Фото: ПТО.

Межмуниципальная трасса Лихославль – Толмачи – Назарово, по которой проходят регулярные школьные и пассажирские маршруты к детским садам, школам, ФАПам и почтовым отделениям, будет полностью обновлена. Дорога также является важным туристическим направлением, ведущим в село Толмачи и Лихославль, где ежегодно проводится международный фестиваль карельского пирога «Калитка».

Как сообщает пресс-служба Правительства Тверской области, ремонт участка протяженностью 43,6 километра начнется в этом году и займет три года. По заявлению главы Тверской области Виталия Королева в его MAX-канале, в приоритет дорожного строительства Верхневолжья вынесены именно такие социально значимые и долгожданные маршруты (всего за год в регионе обновят свыше 400 километров трасс).

В рамках контракта на объекте уложат новое покрытие, обустроят остановочные карманы и посадочные площадки, вырубят кустарники на обочинах, установят барьерные ограждения, знаки и нанесут разметку из термопластика.