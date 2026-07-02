В перинатальном центре Твери в июне появились на свет 189 малышей

В июне в центре родились 114 мальчиков и 75 девочек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первый летний месяц в медучреждении на свет появились 114 мальчиков и 75 девочек, в том числе одна двойня. Минимальный вес новорожденного составил 890 граммов, а самым крупным стал младенец весом 4680 граммов.

Благодаря возможностям современной медицины 15 малышей родились после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Специалисты центра также подтвердили, что успешные естественные роды возможны и после кесарева сечения: в июне таким способом благополучно родили три пациентки.

Статистика показала и рост многодетных семей в Тверской области. Для 35 женщин родившийся ребенок стал третьим в семье, для 13 мам — четвертым, а еще 14 женщин родили пятого и последующих детей.