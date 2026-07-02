Метеорологический локатор построят рядом с аэродромом Мигалово в Твери

ДМРЛ - это радиолокатор, занимающийся изучением состояния атмосферы. Фото: Павел МАКАРОВ.

В Твери будет построен доплеровский метеорологический локатор (ДМРЛ). Его установят в районе аэродрома Мигалово. Об этом сообщает территориальное управление Росимущества, которое предоставило участок под строительство метеорадара Центральной аэрологической обсерватории.

ДМРЛ - это радиолокатор, занимающийся изучением состояния атмосферы. В своём анализе от использует эффект Допплера (считывание сдвига частоты радиосигнала), позволяющий в режиме реального времени «видеть» движение облаков, воздушных масс, считывать другие атмосферные явления.

Локатор построят в рамках нацпрограммы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения РФ».

СПРАВКА «КП»

Центральная аэрологическая обсерватория (ЦАО) - научно-исследовательский институт, являющийся одним из основных учреждений системы российской гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Располагается в городе Долгопрудном (Подмосковье). Основана ЦАО была ещё в 1941 году.

В последние годы ЦАО активно занимается созданием современных метеолабораторий для изучения тонкой структуры атмосферы, восстановлением сети ракетного зондирования атмосферы и экспериментами по позитивному воздействию на атмосферные явления. В том числе для реализации этих целей в Твери будет построен новый метеорологический локатор.