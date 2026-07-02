УМВД Тверской области объявило о наборе новых сотрудников в полицию

Сотрудники правоохранительных органов провели уличную акцию в Городском саду для привлечения местных жителей на службу. Фото: МВД России по Тверской области.

Тверская полиция ведет регулярную работу по пополнению личного состава. Очередное профилактическое мероприятие прошло в городском саду в Твери.

В акции приняли участие начальник Центрального отдела полиции УМВД по городу Твери подполковник Евгений Артамонов и старший инспектор-кинолог Центра кинологической службы УМВД Тверской области лейтенант Дмитрий Табачков со служебным русским спаниелем по кличке Джина.

Специалисты проконсультировали граждан по вопросам поступления в вузы МВД России, рассказали о требованиях к образованию, физической форме, здоровью и морально-деловым качествам кандидатов.Также до жителей довели информацию о государственных социальных гарантиях для сотрудников органов внутренних дел, ежедневно несущих службу по защите правопорядка.