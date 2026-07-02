В Вышнем Волочке будут судить мужчину за миллионный долг по алиментам

Уголовное дело передано в суд. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вышневолоцкая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. По версии следствия, трудоспособный мужчина знал о решении суда, обязывающем его выплачивать алименты на содержание 2-летней дочери.

Несмотря на это, он без уважительных причин уклонялся от выплат и не пытался устроиться на работу. Ранее фигурант уже неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за аналогичные нарушения, однако выводов не сделал и накопил долг свыше 1 миллиона рублей.

Прокуратура квалифицировала действия вышневолочанина по части 1 статьи 157 УК РФ (неоднократная неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.