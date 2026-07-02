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НовостиОбщество2 июля 2026 6:38

В Удомле у предприятия взыскали более 600 тысяч рублей за незаконный песок

В Тверской области по требованию прокуратуры в муниципальный бюджет принудительно взыскали свыше 600 тысяч рублей за незаконную добычу песка
Антон ПАЛЬЧИКОВ
С предприятия принудительно взыскали ущерб за незаконную добычу и вывоз песка в районе деревни Тараки. Фото: Прокуратура Тверской области.

С предприятия принудительно взыскали ущерб за незаконную добычу и вывоз песка в районе деревни Тараки. Фото: Прокуратура Тверской области.

Нарушения законодательства выявила Удомельская межрайонная прокуратура в ходе проверки. Установлено, что в 2024 году предприятие, выполнявшее в районе деревни Тараки работы по расчистке земель от деревьев, выкорчевыванию пней и выравниванию участков, незаконно добывало и вывозило песок на спецтехнике.

Организация не имела разрешительных документов и права пользования недрами. Причиненный государству ущерб превысил 600 тысяч рублей. Чтобы возместить потери, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с предприятия вреда в доход муниципального образования. Суд полностью удовлетворил требования прокуроров. К настоящему моменту судебное решение исполнено: деньги принудительно взыскали в бюджет Удомельского муниципального округа.

Кроме того, по инициативе прокуроров директор организации привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 8.6 КоАП РФ за самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы с назначением штрафа.