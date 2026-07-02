На четырех улицах Твери проверят на прочность тепловые сети

Энергетики рекомендуют сообщать о провалах грунта и выходах воды по телефонам 78-00-00 и 34-93-84. Фото: Павел МАКАРОВ.

По информации ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области», работы затронут проспект Калинина, улицу Бакунина, Беляковский переулок, Двор Пролетарки, а также прилегающие к ним территории.

В ходе гидравлических испытаний в трубопроводах будет повышено давление. Специалисты призывают жителей Твери соблюдать предельную осторожность и внимательность.

В случае обнаружения признаков повреждения сетей, таких как провалы грунта или выход воды на поверхность, граждан просят незамедлительно сообщать по телефонам диспетчерской службы: 78-00-00 или 34-93-84.