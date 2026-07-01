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НовостиПроисшествия1 июля 2026 17:49

Силы ПВО пресекли атаку беспилотников над Тверской областью

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальные данные о ликвидации украинских беспилотников дежурными расчетами ПВО
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Дежурные системы ПВО за день сбили 133 украинских БПЛА самолетного типа.

Дежурные системы ПВО за день сбили 133 украинских БПЛА самолетного типа.

Фото: Павел МАКАРОВ.

Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, массированная атака беспилотников продолжалась в период с 08:00 до 20:00 московского времени. Дежурные средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 133 украинских БПЛА самолетного типа.

Защитные мероприятия проводились над территорией Тверской области, а также Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Ставропольского и Краснодарского краев, Республик Башкортостан и Калмыкия.

Кроме того, вражеские летательные аппараты были уничтожены над акваторией Азовского моря.