Силы ПВО пресекли атаку беспилотников над Тверской областью

Дежурные системы ПВО за день сбили 133 украинских БПЛА самолетного типа. Фото: Павел МАКАРОВ.

Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, массированная атака беспилотников продолжалась в период с 08:00 до 20:00 московского времени. Дежурные средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 133 украинских БПЛА самолетного типа.

Защитные мероприятия проводились над территорией Тверской области, а также Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Ставропольского и Краснодарского краев, Республик Башкортостан и Калмыкия.

Кроме того, вражеские летательные аппараты были уничтожены над акваторией Азовского моря.