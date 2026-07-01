На Бурашевском шоссе в Твери водитель Джили сбил 54-летнего скутериста

Место ЧП. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

По оперативной сводке УГИБДД Тверской области, в районе дома № 60 на Бурашевском шоссе в Твери около 16:35 случилось ДТП. На пересечении шоссе с улицей Вологодской 42-летний водитель за рулем иномарки «Джили» (Geely) при совершении маневра поворота не уступил дорогу двигавшемуся прямо скутеру Vento.

Двухколесным транспортом управлял 54-летний мужчина, который ехал от Крупского моста в направлении федеральной трассы М-10. По информации ведомства, водитель скутера имел водительские права и находился в шлеме.

В результате столкновения мужчина получил травмы разной степени тяжести и был экстренно доставлен бригадой врачей в городскую больницу скорой помощи Твери.